Wo es in der freien Natur oder im Park erlaubt ist, zu grillen, unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemeinde. Übergreifend gilt: Gegrillt werden darf überall dort, wo die Erlaubnis sichtbar ist, zum Beispiel durch ein Schild. Wer ohne Erlaubnis in der freien Natur ein Feuer macht und grillt, muss mit einem Bußgeld rechnen.



Das Bußgeld für Grillen im Wald beträgt in Thüringen bis zu 2.500 Euro, in Sachsen bis 10.000 Euro und in Brandenburg bis 100.000 Euro. Wie hoch das Bußgeld für Grillen in Naturschutzgebieten ausfällt, hängt ebenfalls vom Bundesland ab. In Sachsen werden mindestens 75 Euro fällig, in Thüringen mindestens 50 Euro.

In Erfurt und Halle kann das Wildpinkeln bis zu 5.000 Euro kosten. Allerdings meist nur in schwerwiegenden Fällen gelten. Normalerweise beträgt das Bußgeld rund 35 Euro. Berlin erhebt die geringsten Geldbußen deutscher Großstädte: Das Bußgeld für öffentliches Urinieren beträgt hier 20 Euro. So teuer kann Wildpinkler ihr Vergehen zu Stehen kommen. Bildrechte: Maximilian Schörm/MDR SACHSEN-ANHALT

Für Fußgänger gibt es keine Promillegrenzen wie für Autofahrer oder Radler. Passiert aber ein Unfall und stellt ein Gericht fest, dass ein betrunkener Fußgänger daran schuld ist, haftet auch er.

Fußgänger, die außerhalb einer Ortschaft nicht am linken Fahrbahnrand laufen, riskieren ein Bußgeld von 5 Euro. Laut Straßenverkehrsordnung gilt allerdings: "Wer zu Fuß geht und Fahrzeuge oder sperrige Gegenstände mitführt, muss die Fahrbahn benutzen, wenn auf dem Gehweg oder auf dem Seitenstreifen andere zu Fuß Gehende erheblich behindert würden. Benutzen zu Fuß Gehende, die Fahrzeuge mitführen, die Fahrbahn, müssen sie am rechten Fahrbahnrand gehen. Vor dem Abbiegen nach links dürfen sie sich nicht links einordnen." Wer einen Bollerwagen zieht, muss also unter Umständen auf die Straße ausweichen und dort dann auf der rechten Seite gehen.

Auf der Fahrbahn zu gehen, obwohl ein Gehweg beziehungsweise ein Seitenstreifen vorhanden ist, kann ein Bußgeld von 10 Euro nach sich ziehen. Wer zu Fuß auf Kraftfahrtstraßen oder der Autobahn unterwegs ist, muss ebenfalls mit einem Bußgeld von 10 Euro rechnen.

Wenn ein Fußgänger ein Haltegebot oder Zeichen eines Polizeibeamten nicht beachtet, kann ein Bußgeld von 5 Euro fällig werden. Bei Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte droht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe. Bei Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte droht im schlimmsten Fall eine Freiheitsstrafe. Bildrechte: dpa

Minderjährige ab 16 Jahren dürfen Wein, Bier oder Sekt trinken. Verkauft ein Laden oder Kiosk ihnen härteren Alkohol, kommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Verkäufer des Alkohols in Betracht.



Wer Minderjährige mit hochprozentigem Alkohol "abfüllt" und dadurch eine Volltrunkenheit herbeigeführt, macht sich unter Umstände der Körperverletzung schuldig. Wann das der Fall ist, hängt allerdings vom Einzelfall ab.

Als Faustregel gilt: In der Öffentlichkeit oder in der Natur nackt zu sein ist solange erlaubt, bis sich jemand gestört fühlt. Strafrechtliche Konsequenzen drohen zwar nicht, wenn man ohne sexuellen Bezug in der Öffentlichkeit nackt ist. Fühlt sich jemand belästigt, gilt öffentliches Nacktsein aber als "Belästigung der Allgemeinheit". Das kann als Ordnungswidrigkeit gelten. Hier droht ein Bußgeld von maximal 1.000 Euro. In der Praxis bleibt es aber meist bei einem Platzverweis.

Sonntags und ab 22 Uhr gilt in Deutschland die allgemeine Ruhezeit. In der Hausordnung kann außerdem eine Mittagsruhe festgeschrieben sein. Wer diese Ruhezeiten missachtet, weil er zum Beispiel zuhause weiterfeiert, riskiert ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro. Außerdem kann der Vermieter einen zu laut feiernden Mieter abmahnen oder kündigen. Laut Party feiern: Bis 22 Uhr okay. Bildrechte: Colourbox.de

Die Höhe des Bußgeldes hängt vom Bundesland ab. Lässt man Müll wie Pappbecher, Pappteller oder Bananenschalen zurück, droht in Brandenburg ein Bußgeld von 15 Euro, in Berlin von 35 Euro, in Sachsen von 10 bis 40 Euro und in Sachsen-Anhalt von 10 Euro.

Ob Alkoholkonsum in Bus und Bahn verboten ist und ob ein Bußgeld droht, hängt von der Stadt, dem Land und dem Verkehrsverbund ab. Wer in Berliner Bussen und Bahnen Alkohol trinkt, riskiert zum Beispiel keine Geldstrafe, aber einen Rauswurf aus dem Fahrzeug. In Hamburg beträgt das Bußgeld 40 Euro.

Wenn sich jemand mit Restalkohol im Blut hinters Steuer setzt, kann das dazu führen, dass er nicht mehr sicher fahren kann. Wird er dann in einem Unfall verwickelt, für den der Alkohol mit verantwortlich ist, droht eine Strafe. Ein Autofahrer mit mindestens 0,3 Promille, der den Verkehr gefährdet oder einen Unfall verursacht, riskiert eine Geldstrafe. Ab 0,5 Promille drohen – auch ohne Unfall – eine Geldstrafe von mindestens 500 Euro und zwei Punkte in Flensburg. Außerdem ist der Führerschein für einen Monat weg.



Wer mit einem Alkohol­pegel von 1,1 Promille oder mehr unterwegs ist, begeht eine Straftat. Es droht eine Geldstrafe, die sich nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Fahrers richtet. Außerdem wird der Führerschein für eine bestimmte Frist entzogen.