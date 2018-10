Bei dem schweren Unwetter auf Mallorca sind drei Deutsche ums Leben gekommen. Das bestätigte der Notdienst der Balearen der Deutschen Presse-Agentur. Am Donnerstagnachmittag wurden die Leichen einer Frau und eines Mannes gefunden. Demnach handelt es sich um ein deutsches Ehepaar, das auf der Insel lebte. Am Vortag war ihr leeres Auto entdeckt worden. Das spanische Fernsehen meldete, die Opfer seien 63 und 61 Jahre alt.

Beim dritten Todesopfer handelt es sich um einen vermissten Journalisten. Das teilte ein Sprecher der Guardia Civil am Donnerstagabend mit. Zuvor hatte die Tageszeitung "Neue Presse" in Hannover gemeldet, dass sie einen Redakteur vermisse. Der 57-Jährige sei beim Urlaub auf der Mittelmeerinsel von dem Unwetter überrascht worden. Am Dienstagabend sei der Kontakt abgerissen.