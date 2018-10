Auf der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca sind bei schweren Unwettern mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern sind zwei britische Urlauber, wie der Fernsehsender RTVE unter Berufung auf die Behörden der Urlaubsinsel berichtet. Fünf Menschen werden würden offiziell vermisst.

Mehrere Landstraßen waren am Mittwochmorgen unbefahrbar, einige Ortschaften sind Medienberichten zufolge ohne Strom- und Wasserversorgung und von der Außenwelt weitgehend abgeschnitten. Ministerpräsident Pedro Sánchez wolle am Mittwoch auf die Insel fliegen, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machent.

Ein Viertel der Jahresmenge Regen in Deutschland

Besonders betroffen ist der Osten der Insel. Binnen zwei Stunden stürzten dort am Dienstagabend rund 220 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel. Zum Vergleich: Das ist mehr als ein Viertel der durchschnittlichen Jahresgesamtmenge in Deutschland. Die "Mallorca Zeitung" berichtete am Dienstagabend online von "zwei Wirbelstürmen, zum Glück nur auf dem Meer".

Dramatische Szenen gab es in der 8.000-Einwohner-Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar rund 60 Kilometer östlich der Hauptstadt Palma, wo es zwei Tote gab. Dort trat ein Sturzbach über die Ufer. Die Wassermassen verwandelten Straßen in reißende Flüsse. Zahlreiche Autos wurden mitgerissen, Häuser überflutet. Die zwei britischen Opfer sollen Medienberichten zufolge in der Gemeinde Son Servera an der Ostküste im Taxi von den Fluten überrascht worden und ertrunken sein. Der Taxifahrer wird vermisst.

Am "Ballermann" alles normal