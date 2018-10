Bundeszentrale warnt Viel zu wenige Deutsche lassen sich gegen Grippe impfen

In Deutschland lassen sich nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zu wenige Menschen gegen Grippe impfen. Vor allem Risikogruppen wie Senioren oder medizinisches Personal würden den Nutzen der Schutzimpfung nach wie vor unterschätzen, teilte die Behörde am Montag in Köln mit.