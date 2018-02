Medienberichten zufolge stammen die Opfer aus Afrika. Bei dem Schützen soll es sich um einen 28-jährigen Italiener handeln. Er sei gefasst worden, als er vor einem Denkmal für gefallene Soldaten im Zentrum der Provinzhauptstadt einen faschistischen Gruß gezeigt habe. Zuvor habe er sich in eine italienische Flagge gehüllt. Bei der Festnahme habe er keinen Widerstand geleistet. In seinem Auto hätten die Carabinieri die mutmaßliche Tatwaffe, eine Pistole, gefunden. Unklar blieb, ob der Mann einen Komplizen hatte.

Macerata wurde erst vor wenigen Tagen von einem anderen schweren Verbrechen erschüttert. In der Stadt war am Mittwoch in Koffern die zerstückelte Leiche einer 18-jährigen Italienerin gefunden worden. Ein nigerianischer Asylbewerber und Drogendealer wurde als Tatverdächtiger festgenommen. In der Wohnung des 29-jährigen Nigerianers wurden Kleidungsstücke des Opfers und ein Messer mit Blutspuren gefunden.