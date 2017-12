Die Fahner Höhe ist ein kleines Waldgebiet im Thüringer Becken und liegt etwa eine halbe Autostunde nordwestlich von Erfurt. In einem Dorf, fast versteckt hinter privaten Gehöften, stehen sie: über 200 Jahre alte Esskastanien. Dr. Horst Sproßmann, Pressesprecher von Thüringenforst, läuft einen kleinen Anstieg empor und zeigt auf Bäume, die ein Laie für Eichenstämme halten könnte. "Die Rinde verdreht sich so seltsam nach links, die Krone ist relativ weit hoch verschoben und die Kastanie hat einen dominanten Stamm." Neben der leicht nach links in die Höhe verdrehten Rinde verraten vor allem die Blätter, dass wir vor Esskastanien stehen.

Ein Berg-Ahorn-Blatt im Vergleich mit dem langen, zackigen Blatt einer Esskastanie. Bildrechte: Dr. Horst Sproßmann, Thüringenforst

Das herabgefallene Laub ist ledrig und elliptisch geformt. "20 bis 25 Zentimeter kann das lang werden. Das ist fast doppelt so lang wie ein Eichenblatt. Typisch ist dieses sägezahnartig ausgearbeitete Blatt." Das zeigt auch: Die Esskastanie ist verwandt mit Eichen und Buchen – und nicht, wie der Name vermuten lassen könnte, mit Rosskastanien, die zu den Seifenbaumgewächsen gehören. Die Namensgleichheit rührt wohl daher, dass beide Bäume Früchte ausbilden, die ähnlich ausschauen. Doch genau genommen sind es bei der Esskastanie keine Kastanien. "Jeder kennt natürlich Maroni, also die Marone. Das ist eine essbare Frucht, eine Nuss genauer gesagt." Und noch eine Besonderheit bringt die Esskastanie mit, erklärt Horst Sproßmann: "Das Holz ist fäulnis- und relativ wasserresistent." Vergleichbar mit der Robinie. Deshalb nutzen Weinbauern gern Esskastanienholz für Rebpfähle.



Typischerweise ist die Esskastanie auch in milden Klimazonen wie Weinbauregionen zu Hause. "Die Esskastanie kommt wohl aus dem Nord-Mittelmeerraum. Vor ungefähr 2.000 Jahren haben die Römer den Baum sozusagen bei uns salonfähig gemacht." Vor allem entlang von Rhein, Mosel und in Südbaden. In Thüringen gibt es sieben etwa fußballfeldgroße Esskastanien-Bestände. Der in den Fahner Höhen, wo aufgrund des günstigen Klimas auch Obst angebaut wird, wurde 1804 angelegt. Die anderen befinden sich bei Jena, im Hainich-Werra-Tal und im Bereich der Rhön bei Bad Salzungen.