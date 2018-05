Fast versteckt am grünen Straßenrand in der Leipziger Südvorstadt steht sie: die schlanke Säule. Vier Meter hoch, ganz in Blau mit einem grünen Streifen gekennzeichnet. Bei den blau-grünen Säulen handelt es sich um Kontrollgeräte für die Lkw-Maut. Derzeit tauchen sie überall an den Fahrbahnrändern der Bundesstraßen auf: beauftragt vom Bundesamt für Güterverkehr und aufgestellt von der Firma Toll Collect.