Gewässerschutz Kommt eine zusätzliche Abgabe auf Medikamente?

Zwischen zwei großen Plattenbauten im Leipziger Stadtteil Thekla ist die Apotheke von Claudia Sehmisch. Sie kennt ihre Kunden, viele Alteingesessene leben im Viertel. Und die bringen ihre Altmedikamente zurück in die Apotheke, erzählt die Leipziger Sprecherin der Landesapothekerkammer Sachsen. "Bei uns in der Apotheke in Leipzig funktioniert das so, dass wir alle Altmedikamente zurücknehmen, so wie der Patient es uns bringt. Dieser Beutel landet in einem extra Müllsack – ist auch beschriftet bei unserem Müll. Also wir lagern das dann und wenn wir wieder ausreichend Müllsäcke gesammelt haben, können wir bei der Stadtreinigung Leipzig anmelden, dass diese Säcke abgeholt werden."