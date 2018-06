Konstante 18 Grad Celsius, geringe Luftfeuchtigkeit, 35.000 Quadratmeter Fläche und die Möglichkeit, auch bei einer Naturkatastrophe den Betrieb fortzuführen: Ideale Bedingungen für die Lagerung von medizinischen Produkten. Und genau diese Bedingungen erfüllt ein ehemaliger Atombunker, unter 100 Meter Gestein bei Blankenburg am Rande des Harzes.

Medizinische Versorgung von 60.000 Bundeswehrsoldaten

Die Bundeswehr hat diesen Standortvorteil erkannt – seit zehn Jahren betreibt sie in Blankenburg in Sachsen-Anhalt eines von drei militärischen Medizindepots in Deutschland.

Hinter diesen Türen geht es hinab in den Stollen. Bildrechte: MDR/ Friederike Rohmann "Versorgungs- und Instandsetzungszentrum Sanitätsmaterial", kurz VIZ, lautet die offizielle Bezeichnung des Medizinlagers und beschreibt damit ziemlich genau, worin die Hauptaufgabe der Feldwebel-Anton-Schmid-Kaserne im Harz besteht: Von hier aus werden militärische Krankenhäuser und Kasernen mit Medikamenten, medizinischen Messgeräten, Zelten oder Feldbetten beliefert. Die Kaserne in Blankenburg ist dabei verantwortlich für die Versorgung von rund 60.000 Soldatinnen und Soldaten, etwa einem Drittel der Bundeswehr.

Alle drei Minuten verlässt uns ein Paket. Oberstfeldapotheker Marco Haupt

Oberstfeldapotheker Marco Haupt leitet die Kaserne seit 2015. Er ist der Vorgesetzte von rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 80 davon arbeiten im unterirdischen Depot: darunter Pharmazeuten, Pharmazeutisch-Technische Assistenten und Logistikfachkräfte. Die meisten von ihnen sind Soldatinnen und Soldaten.

Grundsätzlich könne man Medikamente auch in oberirdischen Hallen lagern, erklärt Haupt. Das Besondere an der Anlage in Blankenburg seien aber die optimalen Bedingungen: "Im Falle eines Falles können wir die Tore auch schließen und die Arbeit durchführen, wenn hier Unruhen sind oder Naturkatastrophen."

Oberstfeldapotheker Marco Haupt Bildrechte: MDR/ Friederike Rohmann Wir lagern alles, was ein kleines Krankenhaus für den Betrieb brauchen kann. Angefangen von der Tablette über eine Nierenschale bis hin eben zum Defibrillator, Sterilisator und Röntgengerät – alles, was Sie sich vorstellen können, ist hier vorrätig. Oberstfeldapotheker Marco Haupt

Der Arbeitsalltag unter Tage sieht ganz ähnlich aus wie bei großen Versandhändlern: Wareneingang überprüfen, Produkte zusammenstellen, Pakete verschicken. Täglich von 7 bis 16 Uhr, immer ohne Tageslicht. Da sei es auch nicht schlimm, wenn die Mitarbeiter mal etwas längere Pausen im Freien machen, schmunzelt Oberstfeldapotheker Haupt.

Medikamente lagern in massiven Metallregalen. Bildrechte: MDR/ Friederike Rohmann Rein rechnerisch verlässt das Medizindepot alle drei Minuten ein Paket. Von Aspirin über Impfstoffe bis hin zu Bandagen, gibt es hier alles, was sich auch in zivilen Apotheken finden lässt. Zwischen 3.000 und 4.000 Waren liegen in den unterirdischen Gängen. Insgesamt ist das Tunnelnetz etwa acht Kilometer lang. Doch nur in einem Teil davon lagern Arznei- und Medizinprodukte. Hinter einer schweren Stahltür geht es zu dem Bereich, in dem sich die Spuren der mehr als 70 Jahre alten Geschichte der Anlage entdecken lassen.

Relikte aus dem Kalten Krieg

In den 1940er Jahren schlugen Häftlinge in Zwangsarbeit die ersten Löcher in das Gestein. Unter der NS-Diktatur sollten hier U-Boot-Teile gebaut und gelagert werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente die Anlage dann unter anderem als Lebensmittellager und Ort für die Champignonzucht.



Mitte der 1970er Jahre entdeckte die NVA den Ort für sich und baute ihn aus zu einem der sichersten Armee-Depots der DDR. Selbst bei einem Atomschlag hätten hier 260 Soldaten 27 Tage überleben können.

Vieles im Bunker erinnert an den Kalten Krieg: Etwa der Kommandantenstützpunkt mit handgeschriebenen Karten und Einsatzplänen in Moskauer Zeit oder die raumschiffähnliche Schaltzentrale - zu DDR-Zeiten das technische Herz der Anlage.