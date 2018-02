Am dünnen Ende eines Trichters wird ein Schlauch befestigt – fertig ist die Bier Bong. Damit können mehrere Liter Bier innerhalb von wenigen Sekunden in den Magen gelangen. Und der Rausch setzt nicht viel später ein.

Das sogenannte Koma-Saufen ist seit Jahren bei Kindern und Jugendlichen angesagt, beobachtet Manuela Elz. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle: "Und dann gibt es eben noch ein paar Dummlinge, die kippen statt Bier Gin in den Trichter, also Hochprozentiges. Dann ist die Alkoholvergiftung da. Sowas kann dann auch schon mal tödlich enden. Das bedenken die Jugendlichen gar nicht. Sie wollen ihren Fun haben und finden das einfach lustig. Das ist ein sehr problematisches Verhalten."