Die Fälle anerkannter Berufskrankheiten haben in Deutschland deutlich zugenommen. Wie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) am Mittwoch in Dortmund mitteilte, stieg die Zahl der beruflich bedingten Erkrankungen im Jahr 2016 um fast ein Viertel (23,7 Prozent) auf insgesamt 22.320.