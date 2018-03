Wie Polizeisprecher Voigt erklärte, spielte sich ein Großteil der angezeigten Fälle nicht zu Hause, sondern in der Öffentlichkeit ab. Kein Wunder, meint die Gleichstellungsbeauftragte Morgenroth. Täter aus dem eigenen Umfeld – zum Beispiel der Familie – zeige man viel seltener an als anonyme, fremde Täter.

Das bestätigt auch Kriminalpsychologe Rudolf Egg. Die Leipziger Zahlen nennt er einen gewaltigen Anstieg. Demnach stammen dort 46,1 Prozent der Tatverdächtigen aus dem Ausland. Wenn man die Landkreise dazurechnet, sind es 39,2 Prozent.



Laut Psychologe Egg kann die Neigung zu Gewalt bei Migranten zwar höher sein, "aber nicht, weil sie aus Syrien oder Afghanistan oder Marokko kommen, sondern weil sie eben in einer Situation sind, die kriminovalent ist. Das heißt: Menschen in solchen Lebenssituationen neigen eher zu Gewalt als solche, die in integrierten Familien leben, die feste Beziehungen haben, die einen festen Arbeitsplatz haben. Und wer nichts hat, der hat dann eben auch nichts zu verlieren. Darin liegt dann eben die Gefahr tatsächlich von Ausländern oder von Migranten."



Rückschlüsse auf alle nicht angezeigten Vergewaltigungen – also die Dunkelziffer – lassen sich laut Egg aus der Statistik nicht ziehen. Um eben das besser erforschen zu können, wünscht sich der Kriminalpsychologe groß angelegte Umfragen wie in den USA oder Großbritannien.