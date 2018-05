Mit dem City-Ticket können Bahnkunden an ihrem Startort kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen, Bahnen, S-Bahnen und U-Bahnen zum Bahnhof fahren. Am Zielort können sie dann ebenfalls kostenlos den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Voraussetzung ist laut Zeitung allerdings, dass die Bahnstrecke zwischen Start- und Zielort mindestens 100 Kilometer lang ist. Zudem gilt das Angebot nur in den 126 größten Städten, in denen die Nachfrage hoch ist.