In rund 140.000 Fällen mussten die Jugendämter 2016 prüfen, ob das körperliche, geistige oder seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist. Das war ein Anstieg um fast sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung kann Ines Lüpfert bestätigen. Sie ist als zweite Beigeordnete im Landkreis Leipzig auch für das Jugendamt zuständig: "Die Anzeigen auf Kindeswohlgefährdung haben sich in den letzten fünf Jahren nahezu verdoppelt. Wir hatten im Dezember 601 Anzeigen auf Kindeswohlgefährdung registriert. 2012 waren es noch 330."

Die Gründe dafür seien vielfältig, sagt Lüpfert. Zunächst greife das Kinderschutzgesetz aus dem Jahr 2012. Dadurch seien in den Kommunen Kinderschutz-Netzwerke und feste Handlungsabläufe etabliert worden. Zusätzlich seien die Menschen durch schwere Missbrauchsfälle in der Vergangenheit sensibler geworden. Denn eine Kindeswohlgefährdungsanzeige kann generell jeder stellen. Darin sieht auch Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch einen Grund für die gestiegene Anzahl: "Zunächst ist festzustellen, dass es sehr positiv ist, dass die Gesellschaft insgesamt viel aufmerksamer und sensibler geworden ist. Auf mögliche Gefahren für das Kindeswohl, Vernachlässigung oder Misshandlung wird auch in der Bevölkerung viel mehr geschaut."

Alexander Dierks (CDU) Bildrechte: dpa

Die Frage sei, wie Eltern so unterstützt werden könnten, dass Kinder in den Familien bleiben, sagt der CDU-Politiker: "Wenn man davon ausgeht, die Kinder werden in Obhut genommen, fragen wir: Tun wir genug oder müssen wir mehr tun, um betroffenen Eltern die Möglichkeit zu geben, zu lernen und die Kinder möglicherweise wieder zu sich zu nehmen. Ich glaube, die Jugendämter haben gut qualifizierte Mitarbeiter, um zu entscheiden, ob eine Inobhutnahme in einem konkreten Fall wirklich notwendig ist."