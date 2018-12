Autobahnen in Mitteldeutschland Mehr Unfälle durch Rasen und Drängeln

Hauptinhalt

In Mitteldeutschland werden immer mehr Unfälle durch überhöhte Geschwindigkeit und Drängeln verursacht. In Thüringen hat sich die Zahl in den letzten Jahren sogar fast verdoppelt. Was sind die Gründe dafür?

von André Seifert, MDR AKTUELL