In der Regel wird Wurst an der Theke zweimal verpackt. Erst in eine Papier-Plastik-Folie, dann in eine Plastiktüte. Bildrechte: Colourbox

Umweltschutz Die Wurst kommt in die Mehrwegbox

Wer im Supermarkt an der Frischetheke einkauft, bekommt Wurst oder Käse gleich doppelt verpackt: erst in eine Papier-Plastik-Folie, dann in eine Plastiktüte. Das sorgt für viel Müll. Der Konzern Edeka will das nun ändern. Die Supermarktkette testet zurzeit in Schleswig-Holstein ein neues System an den Frischetheken. Kunden bekommen die Ware in Mehrwegboxen, für die sie einen Pfand bezahlen. Eine gute Idee?

von André Seifert, MDR AKTUELL