Forscher der Technischen Universität Darmstadt wollen mit "Elenoide" untersuchen, wie Menschen auf menschenähnliche Roboter reagieren. Bei der Vorstellung am Freitag in Darmstadt löste "Elenoide" Faszination, aber bei einigen Gästen auch leichtes Unbehagen aus. Viele machten ein Selfie mit der Roboterfrau, die sogar warme Hände aus Silikon hat.

Ein Konferenzteilnehmer macht ein Selfie mit der androiden Roboterfrau "Elenoide". Bildrechte: dpa

Gekostet hat "Eleonide" knapp 500.000 Euro. Ihre Programmierung dürfte aber um ein Vielfaches teurer werden. Im Frühjahr 2019 soll die Roboterdame dann voraussichtlich halbwegs autonom sein und sich mit einem Menschen über ein Thema unterhalten können, so der Plan der Wissenschaftler der TU.



Ein Ziel ist beispielsweise, geeignete Arbeitsfelder zu finden - wie etwa an der Rezeption eines Unternehmens. Das Pharma- und Spezialchemieunternehmen Merck will "Elenoide" in verschiedenen Bereichen testen. Nach Unternehmensangaben soll zugleich die Belegschaft auf den Einsatz neuer Technologien vorbereitet werden.