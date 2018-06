Mordfall Susanna Merkel spricht von "abscheulicher Tat"

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich betroffen über den Mordfall Susanna gezeigt. Am Rande des G7-Gipfels in Kanada sagte sie, der Mord habe sie tief erschüttert. Sie sprach von einer abscheulichen Tat. Das unfassbare Leid, dass der Familie und dem Opfer widerfahren sei, bewege jeden und erfasse auch sie.

Merkel sagte weiter, das Verbrechen sei ein Auftrag, Integration ernst zu nehmen, Werte klar zu machen und sich gemeinsam an Gesetze zu halten.

Das 14-jährige Mädchen aus Mainz war am 6. Juni unweit von Bahngleisen in Wiesbaden gefunden worden. Die Obduktion ergab, dass es vergewaltigt und getötet worden war. Verdächtigt wird ein 20-jähriger Iraker, der vergangene Woche mit seiner Familie in den Nordirak ausgereist war.