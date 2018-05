Toter nach Messerattacke in Zug in Flensburg

In Flensburg hat es am Mittwochabend einen Messerangriff in einem Intercity-Zug gegeben. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mensch getötet, zwei weitere wurden verletzt. Der Bahnhof wurde evakuiert und großräumig abgesperrt. Der Zugverkehr nach Flensburg wurde unterbrochen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Nähere Angaben machte die Polizei vorerst nicht.



Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge handelt es sich bei dem Getöteten um den Angreifer.