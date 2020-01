Pekka Sagner will einen weitverbreiteten Eindruck korrigieren. Dass sich kaum noch jemand eine Wohnung leisten könne, stimme so nicht, sagt der Wissenschaftler am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Man müsse neben der Miet- auch die Lohnentwicklung berücksichtigen.

Sein Fazit: "Eigentlich kann man fast sagen: Flächendeckend in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind die Löhne stärker gestiegen als die Mieten. Also wenn wir uns zum Beispiel mal die Großstädte in Ostdeutschland anschauen, da haben wir Leipzig, wo die Bruttolöhne 7,5 Prozentpunkte stärker gestiegen sind als die Mieten [...]. Ähnliches gilt in Erfurt, Dresden oder Chemnitz."