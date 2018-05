Seit über 25 Jahren arbeitet Ina Augustiniak bereits als Referentin am statistischen Landesamt in Kamenz. Auf die Frage, ob das mit dem Mikrozensus wirklich sein muss, hat sie eine klare Antwort: "Wir müssen diese Daten gegenüber der EU liefern. Und wenn wir das nicht tun, bekommen wir Sanktionen. Aber entscheidend ist eigentlich, dass daran zum Beispiel Förderprogramme hängen. Und dass dann strukturschwache Regionen, wie Görlitz und Zittau, dann durch diese Angaben finanzielle Mittel erhalten und die kommen dann den Menschen in der Region in jedem Fall zu Gute."