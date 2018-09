Das Online-Netzwerk Facebook hat eine groß angelegte Hacker-Attacke gemeldet. Wie das US-Unternehmen am Freitag mitteilte, sind 50 Millionen Nutzer von einer Sicherheitslücke betroffen gewesen. Das Datenleck sei inzwischen geschlossen worden. Die Folgen seien bislang aber noch unklar.

Nach Angaben von Facebook war die Schwachstelle am Dienstag entdeckt worden. Die Angreifer hätten eine Sicherheitslücke in der Funktion ausgenutzt, mit der sich Facebook-Mitglieder ihr Profil aus der Sicht anderer Nutzer anzeigen lassen können. Die Schwachstelle erlaubte es ihnen demnach, die sogenannten Token zu übernehmen. Ein "Token" ist eine Art Langzeitschlüssel, der auf einem Gerät gespeichert wird. Damit kann ein Nutzer schnell in sein Profil reinkommen, ohne jedes Mal ein Passwort eingeben zu müssen. Facebook stellte fest, dass rund 50 Millionen dieser Token gestohlen wurden. Theoretisch könnten sich die Angreifer damit vollen Zugang zu den betroffenen Profilen verschaffen.