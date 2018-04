Der kleinwüchsige Schauspieler mit einer Körpergröße von nur 81 Zentimetern spielte in der James-Bond-Parodie "Austin Powers" an der Seite von Mike Myers den Part des geklonten Schurken-Doppelgängers von Dr. Evil. Während seiner Karriere hatte er weitere Nebenrollen in Dutzenden Filmen und Fernsehserien.