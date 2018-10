Ein großer Wohnblock nahe des Bayerischen Bahnhofs in Leipzig. Unzählige Klingelschilder, unzählige Familiennamen. Die Menschen, die hier wohnen, haben wenig Verständnis für eine Entscheidung der kommunalen Wohnungsgesellschaft in Wien.

Der Thüringer Datenschutzbeauftragte Hasse sieht das anders. "Das ist aus datenschutzrechtlicher Sicht eine Datenübermittlung an eine unbekannte Zahl von Dritten." Für diesen Grundrechtseingriff brauche es eine Einwilligung des Mieters. Das Büro des sächsischen Datenschutzbeauftragten, Schurig, teilt auf Anfrage schriftlich mit: Stimmt, aber auch berechtigte Interessen des Vermieters seien mit einzubeziehen. Die macht Jörg Keim geltend, der Vorstandsvorsitzende der Wohnungsbau-Genossenschaft "Kontakt". Die ist verantwortlich für über 30.000 Mieterinnen und Mieter in Leipzig, Böhlen und Zwenkau.

"Nehmen wir die Simon-Bolivar-Straße 90 in Mockau: Ein 16-Geschosser mit über 130 Wohnungen. Sie können dort keinen mehr zuordnen. Sie wissen nicht, wo wohnt der, wer ist es. Das heißt, Sie können weder einen Reparaturauftrag ausführen lassen. Bis hin auch zum Ablesen von Betriebskosten vom Wasserzähler beziehungsweise in Notfällen der Notdienst, der Sie nicht erreichten kann."

Jörg Keim von der Leipziger Wohnungsbaugenossenschaft "Kontakt" hofft, dass es in seinen Objekten nie zu so einer Klage kommt. "Wenn es so wäre, dass jemand dagegen klagt, dass in einem gesamten Haus die Namensschilder entfernt werden müssen, ist das natürlich mit einem enormen Aufwand verbunden. Wir als Genossenschaft besitzen über 15.000 Wohnungen, das ist auch ein materieller Aufwand."