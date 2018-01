Nach Protesten H&M schließt alle Geschäfte in Südafrika

Die schwedische Modekette H&M hat in Südafrika nach eigenen Angaben alle Läden vorübergehend geschlossen. Zuvor war es vor etlichen H&M-Geschäften zu Demonstrationen gekommen, manche Läden wurden gestürmt.

Laut Polizei attackierten Anhänger der linken Gruppierung - Partei der Ökonomischen Freiheitskämpfer (EFF) - sechs Läden, unter anderem in Johannesburg. In einem Fall hätten Offiziere Gummigeschosse abgefeuert, um die Randalierer auseinanderzutreiben. In Videos sind umgeworfene Schaufensterpuppen und kaputte Spiegel zu sehen. Vom Mode-Unternehmen hieß es, es seien bei den Demonstrationen weder Kunden noch Mitarbeiter verletzt worden, doch gehe die Sicherheit vor. Deshalb habe man die Geschäfte erst einmal geschlossen.