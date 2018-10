Mit Windgeschwindigkeiten von 250 Kilometern in der Stunde ist Hurrikan "Michael" am Mittwoch auf die Küste des US-Bundesstaates Florida nordwestlich von Mexico Beach getroffen. Wie das Nationale Hurrikan-Zentrum mitteilte, legte der Wirbelsturm der zweithöchsten Kategorie 4 noch einmal kräftig zu. Ihm fehlten zuletzt nur zwei Stundenkilometer, um die höchste Hurrikan-Kategorie 5 zu erreichen. Die Experten warnten vor Sturmfluten, die eine Höhe von mehr als vier Metern erreichen könnten.

Trump: "Vom kleinen Sturm zum Monster ausgewachsen." Bildrechte: imago/UPI Photo

US-Präsident Donald Trump erklärte nach einem Treffen mit dem Chef der Katastrophenschutzbehörde Fema, Brock Long, und mit Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen, der ursprünglich kleine Sturm habe sich zu einem "Monster" ausgewachsen. Tatsächlich war "Michael" am Dienstag zunächst zu einem Hurrikan der Kategorie 3 und in der Nacht zu Mittwoch in die Kategeorie 4 hochgestuft worden.



Fema-Chef Long sprach bei dem Treffen mit Trump vom "intensivsten Hurrikan seit 1851, der diese Gegend getroffen hat". Mit der Gegend, von der Long sprach, ist das sogenannte Florida-Panhandle (zu Deutsch: Pfannenstiel) gemeint, also jener nordwestliche Zipfel des Bundesstaates Florida, der außerhalb der Florida-Halbinsel liegt.