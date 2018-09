Dabei mussten die Helfer offenbar nicht nur gegen Flammen kämpfen. Nach Angaben der Bundeswehr behindert Sabotage die Feuerwehrkräfte. Bundeswehr-Brandchef Andreas Sagurna berichtete am Donnerstag von einem beschädigten Feuerwehrschlauch. Dieser sei direkt an der Kupplung eingeschlitzt worden. Schon am Vortag hatte die Bundeswehr einen möglichen Sabotage-Fall an den Wasserschläuchen gemeldet.