Dem Tatverdächtigen im Mordfall Susanna wird die Vergewaltigung eines weiteren Kindes zur Last gelegt. Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft erklärte am Dienstag, es habe sich der Verdacht erhärtet, dass der 20-Jährige im März eine Elfjährige zweimal in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden vergewaltigt habe. Den Verdacht hatten die Ermittler nach eigenen Angaben bereits im Mai verfolgt, doch fehlte ihnen nach eigenen Angaben damals ausreichende Beweise.