Der Tatverdächtige im Mordfall Susanna wird zur Stunde im Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden vernommen. Bundespolizisten hatten den 20-Jährigen am Samstagabend an Bord einer Lufthansa-Maschine aus der nordirakischen Stadt Erbil zurück nach Deutschland gebracht. Vom Frankfurter Flughafen brachten ihn schwer bewaffnete Polizisten einer Spezialeinheit mit einem Hubschrauber direkt ins Polizeipräsidium Westhessen.

Kurdische Ermittler berichten von Geständnis

Mit einem Hubschrauber wurde der Tatverdächtige vom Flughafen zum Polizeirevier gebracht. Bildrechte: dpa Der festgenommene Iraker wird verdächtigt, die aus Mainz stammende 14-jährige Susanna vergewaltigt und ermordet zu haben. Er hatte sich danach mit seiner Familie in den Nordirak abgesetzt und war dort in der Nacht zum Freitag von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen worden.



Kurdischen Ermittlern zufolge hat der Beschuldigte bereits in seinem Heimatland die Tötung gestanden. Seinen Angaben zufolge soll er mit dem Mädchen zunächst viel getrunken haben. Dabei sei es zum Streit zwischen ihnen gekommen. Weil das Mädchen gedroht habe, die Polizei zu rufen, habe er sie getötet. Zwei Wochen nach der Tat wurde der Leichnam des Mädchens in Wiesbaden gefunden.

Seehofer will schnelles Verfahren

Die Bundespolizei hatte die kurdischen Behörden um die Abschiebung des Beschuldigten nach Deutschland gebeten. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte, nun könne das Ermittlungsverfahren schnell vorangetrieben werden.

Neue Demonstrationen geplant