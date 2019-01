Anwohner sind unzufrieden Mögliche Motocross-Strecke sorgt für Diskussionen

September 2018: Die Bannewitzer Motocrossstrecke wird feierlich eröffnet. Rund 1500 Besucher zieht das Rennen auf der neu errichteten Strecke an. Der Schall der Motoren ist noch weit zu hören. Auch in der nur etwas mehr als 100 Meter entfernten Neubausiedlung Nöthnitz. Dort wohnt auch Dirk Ritter. Er behauptet, der Wind habe den Staub der Rennstrecke bis in die Vorgärten getragen. Dabei sei eine große Staubwolke über die Bundesstraße gezogen und habe die Autos und Hauswände der Anwohner verdreckt.

Eigentlich sollte auf der Anlage nun zumindest einmal die Woche ein Training stattfinden, am Vormittag für Kinder und Jugendliche und am Nachmittag mit Elektromotoren, organisiert vom Bannewitzer Motocross Club. Doch seit dem Rennen im September steht die Strecke still. Denn, das haben die ansässigen Bürger vom Landratsamt erfahren, bisher hat die Strecke weder eine Betriebsgenehmigung, noch lag eine Baugenehmigung vor. Nach Meinung von Ritter hätte die Strecke also gar nicht gebaut werden dürfen.