Nicht nur auf den ersten Blick sieht es mit all dem Abfall, Dreck und Fäkalien ringsumher nicht danach aus – doch hier oben an der alten Grenzzollanlage wird durchaus gereinigt. Und zwar viel aufwendiger und häufiger als an Bundesstraßen anderswo, beteuert Thomas Bretschneider, der für Straßen zuständige Referatsleiter im Landkreis Erzgebirge und zeigt auf die Großcontainer am Straßenrand und auf die beiden himmelblauen Dixie-Klos.

Er sagt: "Wir haben hier eine Kehrmaschine, die in der Woche so zwei bis drei Mal das gesamte Gelände, die Fahrbahn und auch die Stellflächen für die Lastwagen kehrt." Auch die Dixies und die Großcontainer würden mindestens einmal in der Woche gereinigt, sagt Bretschneider.

Wer ist zuständig: Kommune oder Land?

Und wie erklären sich dann die Müllberge und Fäkalienhaufen auf Gehwegen und in den Grünanlagen? Diese Flächen lägen nicht in der Zuständigkeit seiner Behörde, erklärt Bretschneider. Eigentümer der Fläche sei nämlich die Stadt Marienberg und Eigentum verpflichte.

Der Oberbürgermeister von Marienberg, André Heinrich, räumt ein, dass die Stadt Eigentümer der Grünfläche ist. Als Tschechien dem Schengen-Raum beitrat und damit die Grenzanlagen überflüssig wurden, habe man diese Flächen erworben. Aber zum Saubermachen verpflichten würde das trotzdem nicht.

Ich sehe nicht ein, dass wir als Kommune mit unserem Bauhof dort die Dreckereien wegräumen, weil wir nicht die Verursacher sind. André Heinrich, Oberbürgermeister von Marienberg

Grünes Licht für Rastplatz

Die Straßenverwaltung des Landes sperre sich, dort sauber zu machen. Hier läge das ganze Übel. Nun aber könnte Bewegung in die Sache kommen. Denn es kam eine frohe Kunde aus Sachsens Landesamt für Straßenbau und Verkehr:

Wir haben jetzt grünes Licht vom Bund dafür erhalten, dass wir (...) in der ehemaligen Grenzzollanlage Reitzenhain einen Parkplatz mit WC, also einen Rastplatz, errichten dürfen. Isabel Siebert, Sprecherin Sächsisches Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Die entsprechenden Vorplanungen hätten begonnen. Aber bis die Parkplätze tatsächlich entstanden sind, dauere es noch eine Weile. Sprecherin Isabel Seibert sagt: "Das heißt, wir können hier ehrlicherweise kurzfristig für die nächsten zwei, drei Jahre wahrscheinlich noch keine Entwarnung geben."

Wunsch nach Lösung vor dem ersten Schnee

Also doch noch jahrelang Abfall, Dreck und Fäkalien längs der Bundesstraße nach Marienberg? Nicht unbedingt, denn Marienbergs Oberbürgermeister André Heinrich hätte da einen Vorschlag: Für den Bau der geplanten Parkplätze würden die der Stadt Marienberg gehörenden Grundstücke benötigt.

Das Angebot des Oberbürgermeisters: Er sei bereit, als Stadt Marienberg dem Landesamt für Straßenbau die Flächen in einem rechtlichen Status komplett zur Verfügung zu stellen. Damit würde das Eigentum an diesen Flächen und somit auch die Pflicht, sie sauber zu halten, an das Landesamt abgetreten werden. Dem Oberbürgermeister ist daran gelegen, eine Lösung noch vor dem ersten Schnee zu finden. Er hält dies für machbar.