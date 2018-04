In der Altstadt von Münster in Westfalen ist ein Kleintransporter in eine Menschengruppe gerast. Wie die Polizei am Samstag via Twitter mitteilte, wurden mehrere Menschen getötet oder verletzt: "Es gibt Tote und Verletzte." Eine Polizeisprecherin machte allerdings keine genaue Angaben zur Anzahl der Todesopfer und sprach von mindestens 30 Verletzten. Sechs von befinden sich in Lebensgefahr. Die "Rheinische Post" berichtete von drei Toten.