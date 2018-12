Tesla-Chef Elon Musk hat einen ersten Testtunnel für seine Idee eingeweiht, den Verkehr in Großstädten unter die Erde zu verlegen. Musks Firma Boring Company eröffnete eine gut 1,8 Kilometer lange Röhre in Los Angeles.

Bei den Testfahrten war ein weißes Elektroauto Model X aus dem Hause Tesla mit fest angeschraubten Seitenrädern deutlich langsamer unterwegs - weil man laut Musk noch nicht dazu kam, den Boden ordentlich zu glätten. So geriet auch eine Fahrt mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde ziemlich holprig, wie ein Reporter der "Washington Post" berichtete. Musk ist offenbar von seinem ursprünglichen Plan abgerückt, die Fahrzeuge durch die Tunnel auf schnell fahrenden kleinen Plattformen zu befördern. Der Testtunnel verläuft knapp zehn Meter tief unter der SpaceX-Zentrale von Musk in Hawthorne, einem Stadtteil von Los Angeles.

Ein modifizierter Tesla Model X fährt in den Tunnel ein. Das E-Auto ist emissionsfrei. Bildrechte: dpa

Musk will den notorisch stockenden Verkehr in Los Angeles mit Hilfe eines ganzen Netzwerks aus solchen Tunneln entlasten - und in andere Ballungsgebiete verkaufen. Allerdings musste seine Boring Company dabei auch einen Rückschlag hinnehmen: Anwohner klagten gegen die Pläne und verhinderten eine von eigentlich zwei geplanten Röhren.