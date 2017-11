Anzeigen oder stillschweigen? Zivilcourage im Klassenzimmer

Emilia S. aus Dresden hat ihre Mitschüler angezeigt, weil die sich klar antisemitisch geäußert haben. Bildrechte: dpa

Miro Jennerjahn arbeitet für das "Netzwerk für Demokratie und Courage" (NDC), das in allen sächsischen Landkreisen Workshops an Schulen anbietet. Ein Thema: Wie umgehen mit menschenfeindlichen Äußerungen in der Klasse? Der Fall von Emilia aus Dresden sei sicher ein Extrem, sagt Jennerjahn. "Was wir aber natürlich in der Arbeit feststellen ist, dass so in den letzten zwei, drei Jahren durch Pegida und die ganzen Diskussionen, die darum entsponnen sind, schon auch die Grenzen des Sagbaren ein Stück erweitert wurden beziehungsweise, dass es auch selbstverständlicher geworden ist, mit den Vorurteilen nicht hinterm Berg zu halten."