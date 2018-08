Noch ist allerdings nicht ganz klar, wie heftig es tatsächlich werden wird. Ein kleines, aber intensives Tiefdruckgebiet über den Niederlanden könnte den Berechnungen zufolge von Donnerstagnachmittag an auch über Deutschland ziehen. Sollte sich aber, was einige Modelle anzeigen, ein weiteres Tief über Norddeutschland bilden, könnte das den Gewittern die Kraft nehmen.

So oder so ist vor allem im Westen und Norden Deutschlands mit Unwettern zu rechnen. Im Osten dagegen dürfte am Donnerstag zunächst noch nicht so viel passieren. Meteorologen sprechen von großer Schwüle und höchstens kleineren Gewittern.



Die Gewitterlinie aus dem Westen dürfte Mitteldeutschland dann am späteren Donnerstagabend oder in der Nacht zu Freitag erreichen - wahrscheinlich ist sie dann bereits schwächer.