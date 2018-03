Für den tödlichen Messerangriff in einem Hamburger Supermarkt ist ein 27 Jahre alter Palästinenser zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Hanseatische Oberlandesgericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit wird eine vorzeitige Haftentlassung erschwert.



Die Richter sprachen den Angeklagten wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung schuldig. Der Mann hatte gestanden, Ende Juli vergangenen Jahres in einem Supermarkt in Hamburg-Barmbek in religiösem Eifer auf Kunden eingestochen zu haben. Weiter sagte er, seine Tat sollte ein Beitrag zum weltweiten Dschihad sein.