Wenige Tage nach seinem Tod stehen mehrere Bücher von Stephen Hawking erneut oben in den Beststeller-Listen. Sein Buch "Eine kurze Geschichte der Zeit" führte die Liste der meistverkauften Bücher am Sonntag beim US-Händler Amazon sowie beim deutschen Anbieter Bücher.de an. Bei Thalia sowie im iTunes-Shop von Apple lag das Buch jeweils auf dem dritten Rang. Daneben stehen mehrere weitere Werke des Physikers auf vorderen Plätzen. Noch einmal manifestiert Hawking damit seinen Ruf als populärer Welterklärer.

Wie Hawking in seiner Biografie erklärte, hat er bereits in jungen Jahren den Drang gehabt, "herauszufinden, wie die Dinge funktionieren, und sie zu beherrschen". Ständig habe er Sachen auseinander genommen, um sie zu ergründen. Nur selten sei es ihm jedoch gelungen, "sie wieder richtig zusammenzusetzen". Eine denkbar schlechte Ausgangssituation für eine Karriere als Mediziner, die sein Vater für ihn vorgsehen hatte.

Stattdessen wendet sich Hawking, der von seinen Klassenkameraden "Einstein" genannt wird, schon von frühester Jugend an dem Weltall zu. Er studiert Physik in Oxford. Fleißig zu sein, habe dort allerdings als verpönt gegolten, wie Hawking ebenfalls in seiner Biografie verriet: "Ich habe einmal ausgerechnet, dass ich in den drei Jahren in Oxford ungefähr tausend Stunden gearbeitet habe, was einem Durchschnitt von einer Stunde pro Tag entspricht."