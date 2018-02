Wie kann ich Aggressionen vermeiden? Christina Hassler bespricht mit ihrer Klasse den Umgang mit Gefangenen. Im Ausbildungszentrum in der sächsischen Provinz, gut 30 S-Bahn-Minuten von Dresden entfernt, bringt die Psychologin künftigen Justizvollzugsbeamten die theoretischen Grundlagen bei.

Geeignete Bewerber zu finden, sei schwieriger geworden, erzählt Hassler. Sie ist für die theoretische Ausbildung zuständig, wählt die Anwärter mit aus und macht sich Sorgen um den Nachwuchs. "Der Vollzug ist nicht so bekannt und es wird gedacht: Die schließen da mal auf und zu, das kann ich auch. Aber das wird häufig unterschätzt." Nicht selten entschieden sich ausgewählte Bewerber dann auch für ein anderes Jobangebot, erklärt Hassler.

Das Land wünscht sich Männer und Frauen, die Selbstsicherheit genauso mitbringen wie Einfühlungsvermögen. Auch Lebenserfahrung spielt bei der Auswahl der Bewerber im Alter von 18 bis 34 Jahren eine Rolle. Überzeugen konnte Jens Deutscher, einer der Anwärter in Hasslers Klassenzimmer im 1. Lehrjahr. Er ist 34, wirkt hochmotiviert, früher war er Soldat.

Wir arbeiten ja mit den Menschen. Gerade der Stationsdienst ist der erste Ansprechpartner für den Gefangenen, der ein Problem hat oder einfach nur den Kummer kundtun will.

Angst vor Ausschreitungen hat er nicht, obwohl diese auch in seinem Ausbildungsgefängnis immer wieder vorkommen. "Natürlich ist der Gedanke, dass etwas passieren kann, immer da. Aber wenn was passiert, habe ich nie erlebt, dass ein Kollege nicht geholfen hat." Vorzeige-Azubi Deutscher ist auch das Gesicht der Kampagne "Job mit J", mit der das sächsische Justizministerium den Beruf bekannter machen will. Gelockt wird unter anderem mit der Sicherheit des Beamtenstatus.