Außerdem müssen die Namen als Vornamen zu erkennen sein. "Stuhl" würde also zum Beispiel wirklich nicht gehen. Und die Namen sollten möglichst eindeutig das Geschlecht erkennbar machen. Obwohl diese Regel mittlerweile nach und nach aufweicht und manche Standesämter auf einen eindeutig männlich oder weiblichen Zweitnamen verzichten. Am eigenen, ungeliebten Namen trägt die Gesellschaft für deutsche Sprache dennoch keine Schuld. "Wir geben nur eine Empfehlung aus sprachlicher Sicht ab, die juristische Entscheidung trifft das Standesamt. Oder ein Gericht."

Soll der eigene Name geändert werden, weil er als seelisch belastend erlebt wird, braucht es ein psychologisches Gutachten. Der Antragsteller muss auch beweisen, dass er durch seinen Namen Schwierigkeiten erlebt. Wenig Chancen auf eine Namensänderung hat, wer in seinem Leben schon straffällig geworden ist. Ist der Antrag beim Standesamt einmal eingereicht, dauert es in der Regel sechs bis acht Wochen ehe der neue Name endlich offiziell ist. Und der kostet auch ganz schön: bis zu 270 Euro.