"Er starb als Held" Nationale Trauerfeier für Beltrame

Frankreich will den bei einer Geiselnahme getöteten Polizisten Arnaud Beltrame mit einer nationalen Trauerfeier ehren. Präsident Emmanuel Macron sagte nach einem Treffen mit Regierungsmitgliedern und dem Anschlag befassten Behörden am Samstagabend, der Oberstleutnant habe sein Leben für die Bürger des Landes geopfert. "Er starb als Held und gab sein Leben, um das mörderische Werk eines islamistischen Terroristen zu stoppen."

Der 45 Jahre alte Polizist hatte sich bei der Geiselnahme in einem Supermarkt im dem Ort Trèbes in der Nähe von Carcasonne am Freitag freiwillig im Austausch einer Geisel in die Hände des Geiselnehmers begeben. Vor der Stürmung durch ein Sonderkommando verletzte dieser Beltrame mit Schüssen und Messerstichen. In der Nacht zum Samstag erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen.