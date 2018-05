Bei Notfällen im Ausland gibt es für EU-Bürger ab sofort einen besseren Schutz. Eine neue EU-Richtlinie sieht vor, dass sich EU-Bürger in Notlagen auch an die Auslandsvertretungen anderer EU-Staaten wenden können. Das ist zum Beispiel dann möglich, wenn das Heimatland des Betroffenen keine Botschaft oder kein Konsulat in dem Land hat, in dem er sich aufhält.



Als Notfälle gelten etwa Naturkatastrophen oder politische Krisen. Aber auch bei schweren Krankheiten, Verhaftungen sowie bei Verlust oder Diebstahl von Reisepässen kann Hilfe bei europäischen Auslandsvertretungen beantragt werden.

Deutsche Botschaft in Syrien geschlossen - Tschechien hilft

Für Deutsche könnte die neue Richtlinie zum Beispiel greifen, wenn sie in Syrien Probleme bekommen. Die deutsche Botschaft in der Hauptstadt Damaskus ist wegen des Bürgerkriegs in dem Land geschlossen. Bei Notfällen gibt es dort keine konsularische Hilfe. Die Botschaft von Tschechien in Damaskus ist dagegen weiter geöffnet und wäre damit ein möglicher Anlaufpunkt.

Jourova: Starkes Zeichen der Solidarität