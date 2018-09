Die Schwachstelle und das Vorgehen der Hacker sei eine völlig neue Dimension eines Cyberangriffs, heißt es in der Untersuchung von Eset. Thomas Uhlemann aus der Deutschland-Zentrale in Jena erklärt MDR AKTUELL, "im schlimmsten Fall habe ich Kontrolle über das gesamte Gerät und kann die Kontrolle nach außen bringen".

Auf diesem Mainboard sind alle Informationen gespeichert, die der Computer braucht, um starten zu können. Es ist so wie eine Anleitung. So erfährt der Computer bei jedem Start, wo das aktuelle Betriebssystem abgespeichert ist. Wer diese grundlegenden Informationen verändert, kann dem Computer alle möglichen Befehle geben. "Wenn der Rechner einmal verseucht ist, sei die Rettung nur noch schwer möglich", sagt Thomas Uhlemann.

Dadurch, dass das Betriebssystem erst danach gestartet wird, ist es fast egal, was ich dann tu. Ob ich zum Beispiel den Rechner platt mache – wie es so schön umgangssprachlich heißt - oder ob ich eben das Betriebssystem neu installiere, ob ich ein ganz anderes Betriebssystem installiere, die Schadsoftware bleibt auf dem System, wie sie ja im Chip versteckt ist.

So kann es dann passieren, dass nicht das Windows-Betriebssystem gestartet wird, sondern stattdessen eine andere Software geladen wird, die all das macht, was die Angreifer vorgeben. Für Thomas Uhlemann gibt es deshalb nur eine sinnvolle Lösung: ein neues Mainboard. Das sei beim Laptop aber nicht immer so einfach.