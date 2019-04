In dem wissenschaftlichen Modell wird eine komplette weltweite Energiewende simuliert. Diese umfasst sowohl die Bereiche Strom, Wärme, Verkehr und Meerwasserentsalzung bis 2050. Wenn diese Bereiche sich komplett von der nuklearen und fossilen Energie abwenden und nur auf erneuerbare Energien setzen, sinken, so die Studie, die Treibhausgasemissionen rapide. Aus dem Energiesektor seien der Modellrechnung zufolge dann bereits vor 2050 keine Treibhausgasemissionen mehr zu erwarten. Dem Modell zufolge sollen in Zukunft vor allem Solar- und Windenergie die wichtigsten Pfeiler der Energieversorgung werden. Die Solarenergie soll dabei 2050 69% der gesamten Energieversorgung ausmachen. Dazu kommen 18% Windenergie, 3% Wasserkraft, 2% Geothermie und 5% Bioenergie.