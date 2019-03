Das Feuer auf dem Frachtschiff bei Nacht. Bildrechte: dpa

"Die Beobachtung bestätigt, dass noch immer Schweröl aus dem Wrack freigesetzt wird ", heißt es in einer Erklärung der Präfektur. Das Öl stammt aus den Treibstofftanks des Frachters. Zwei weitere kilometerlange Ölteppiche waren in den vergangenen Tagen aufgetaucht. Sie treiben nach Angaben der Behörden mit einer Geschwindigkeit von etwa 35 km pro Tag auf die Küste zu und könnten diese in wenigen Tagen erreichen. Dort droht eine Ölpest.



Die unter italienischer Flagge fahrende "Grande America" war am Dienstag im Atlantik rund 330 Kilometer vor der westfranzösischen Küstenstadt La Rochelle gesunken. Sie war auf dem Weg vom Hamburger Hafen nach Marokko, als an Bord Feuer ausbrach. Das Schiff hatte auch Container mit gefährlichen Stoffen sowie über 2.000 Fahrzeuge an Bord. Am Freitag wurden zwei Container entdeckt, die im Meer treiben.