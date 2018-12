Weltkarte Wann wo auf der Welt Neujahr 2019 gefeiert wird

26 Stunden dauert es, bis das neue Jahr in allen 38 Zeitzonen der Erde angekommen ist. Zuerst wird auf der Pazifik-Insel Samoa Neujahr gefeiert. Und auch die letzten Erdenbürger, die das neue Jahr begrüßen, leben im Pazifik - auf der Bakerinsel. Eine Auswahl an Orten aus den Zeitzonen der Welt (Zeitangaben in Mitteleuropäischer Zeit - MEZ)