Fernöstliche Traditionen Vietnamesisches Neujahrsfest in Leipzig

Hauptinhalt

Was für uns in Deutschland Weihnachten ist, das ist für die Menschen in China, Südkorea und Vietnam das Neujahrsfest. Und das hat am Samstag begonnen. Genauer gesagt in der Nacht zum Samstag um Punkt Mitternacht. Mit vielen Traditionen, Sitten und Bräuchen feiern die Menschen ins neue Jahr. Und zwar nicht nur in Asien, sondern auch in Deutschland und Leipzig.

von Andre Seifert, MDR AKTUELL