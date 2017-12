Mit seiner Kalenderreform verlegte Julius Cäsar im Jahr 45 vor Christus den Jahresanfang vom 1. März auf den 1. Januar. Die frühen Christen feierten zunächst aber entweder den Dreikönigstag am 6. Januar oder das Fest der Geburt Christi am 25. Dezember als Jahresbeginn. Erst 1691 setzte Papst Innozenz XII. auch den "christlichen" Jahreswechsel endgültig auf den 1. Januar des gregorianischen Kalenders fest.



Die katholische Kirche feiert am 1. Januar auch das Hochfest der Gottesmutter Maria. 1967 erklärte Papst Paul VI. den Neujahrstag außerdem zum Weltfriedenstag.

Mit Feuerwerk und Sekt ins neue Jahr

In vielen europäischen Ländern ist es Brauch, das neue Jahr mit Feuerwerk zu begrüßen. In Europa tauchten die Raketen und Böller erstmals im 15. Jahrhundert auf. Damals konnte sich aber nur der Adel dieses Spektakel leisten.

Das Silvesterfeuerwerk 2017 in London. Bildrechte: dpa Forscher gehen davon aus, dass es schon die alten Germanen zum Jahreswechsel im Sinne des Wortes "krachen" ließen: Mit lautem Trommeln sollten böse Geister vertrieben werden.



Inzwischen zünden viele Europäer selbst vorm Haus ein Feuerwerk, und es haben sich noch andere Traditionen hinzugesellt, zum Beispiel Karpfenessen, Bleigießen, "Dinner for one" im Fernsehen, einem Countdown vor Mitternacht und dann das Anstoßen mit Sekt oder Champagner.

Das chinesische Neujahrsfest, Chunjie, ist eigentlich ein Frühlingsfest, das etwa zwei Wochen lang dauert und das als wichtigstes Fest im Reich der Mitte gilt. Der Termin wird nach dem traditionellen chinesischen Lunisolkalender berechnet und fällt auf einen Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar.

Beim Laternenfest werden riesige Laternenausstellungen gezeigt. Oft werden Rätsel dargestellt. Wer die Lösung weiß, bekommt ein kleines Geschenk. Bildrechte: Colourbox.de Das Frühlingsfest verbringen die Chinesen im Kreise ihrer Familie. Die Reise nach Hause kommt jedes Jahr einer Völkerwanderung gleich. Am Vorabend zum Neujahr isst man in China gemeinsam besonders aufwendige Gerichte.



Neujahr wird dann mit Feuerwerk, Drachen- und Löwentänzen gefeiert. Die Straßen sind bunt dekoriert. Der Neujahrsgruß spielt eine große Rolle und seine Abfolge ist genau festgeschrieben: Junge Chinesen wünschen zuerst den Älteren ein gesundes neues Jahr, dann sind die Gleichaltrigen und Jüngeren an der Reihe.



Das Neujahrsfest umfasst drei gesetzliche Feiertage, traditionell sind es jedoch fünfzehn. In der Regel nehmen sich die Chinesen fünf bis acht Tage dafür frei. Der Abschluss wird am 15. Tag des neuen Jahres mit dem Laternenfest begangen.

Für die neuseeländischen Maori und andere polynesische Völker im Südpazifik wird ein neues Jahr mit dem Erscheinen der Plejaden eingeläutet, einem Sternhaufen, der im späten Mai oder frühen Juni zu sehen ist. Die Maori nennen ihr Neujahrfest Matariki, das die Plejaden bezeichnet.

Maori in Neuseeland Bildrechte: dpa Wenn sich der Aufgang der Plejaden und des benachbarten Rigels am nächtlichen Himmel im späten Mai oder frühen Juni kurz vor Sonnenaufgang ereignet, bedeutet dies für die Maori, dass das alte Jahr endet und ein neues beginnt. Die dann stattfindenden Neujahrsfeiern variieren in ihrem genauen Datum. Dabei wird getanzt, gesungen und festlich gespeist. Die Stämme nutzten das Fest früher, um sich auszustauschen sowie ihre Legenden an die Jüngeren weiterzugeben. Da das Fest in den neuseeländischen Herbst fällt, wird es zunehmend zu einer Art Erntedankfest.

Die Juden in aller Welt zelebrieren den Jahresanfang am ersten Tag des siebten Monats im jüdischen Kalender, dem Tischri. Dieser fällt immer in den September oder die erste Oktoberhälfte. Das Fest heißt auf Hebräisch Rosch Haschana, wörtlich übersetzt: "Kopf des Jahres". Es leitet zehn Bußtage ein, die im Jom Kippur (Versöhnungstag) gipfeln, dem höchsten jüdischen Fest.

Ein Jude bläst das Horn eines Widders. Bildrechte: dpa Dieses dauert zwei Tage. Weil sich die Terminberechnung nach dem Mondverlauf richtet, ist es ein bewegliches Fest und wird eher andächtig begangen. Zu den wichtigsten Ritualen gehören neben dem Schofar (Widderhorn)-Blasen und ausgedehnten Gottesdiensten reichliche Mahlzeiten zu Hause mit vielen süßen Speisen, die das kommende Jahr versüßen und dafür sorgen sollen, dass nicht Bitteres passiert. Nach jüdischer Zeitrechnung beginnt 2018 das Jahr 5779 nach Erschaffung der Welt.

Wenn bei uns der 11. September auf dem Kalender steht, feiern die Kopten, die größte christliche Gemeinschaft in Ägypten, ihr Neujahr. Das koptische Jahr beginnt mit dem Fest Nairuz, dem ersten Tag des Monats Thout. Der koptische Kalender geht auf den ägyptischen Kalender und in seinen Ursprüngen bis ins 5. Jahrtausend vor Christus zurück. Er gilt damit als das älteste Kalendersystem der Welt, das noch in Gebrauch ist.

Äthiopier starten ins Jahr 2011

Auch für die rund 100 Millionen Äthiopier beginnt am 11. September das neue Jahr. Das ostafrikanische Land hat eine eigene Zeitrechnung. Sie beruht auf einer Variante des koptischen Kalenders, die gegenüber dem gregorianischen Kalender um etwa sieben Jahre und acht Monate zurückliegt. Deshalb beginnt in Äthiopien erst das Jahr 2011. Traditionell schenken Kinder ihren Eltern einen Blumenstrauß, sie selbst bekommen neue Kleidung.

Der islamische Kalender ist ein reiner Mondkalender und besteht aus zwölf Monaten zu 29 oder 30 Tagen. Er ist daher etwa elf Tage kürzer als der gregorianische Kalender. Die islamische Zeitrechnung beginnt mit dem Monat Muharram, in dem Mohammed von Mekka nach Medina ausgewandert sein soll. Nach christlicher Zeitrechnung war das im Jahr 622, also beginnt 2018 das 1440. islamische Jahr.