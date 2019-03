Der Attentäter von Christchurch handelte offenbar alleine. "Wir glauben, dass diese furchtbare Tat von einer einzelnen Person begangen wurde", sagte Polizeichef Mike Bush am Montag in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington. Hinweise, dass der Täter Unterstützung von irgendjemandem erhalten habe, gebe es nicht. Trotzdem schloss der Polizeichef dies nicht vollständig aus.

Attentäter will sich selbst verteidigen

Der 28-Jährige Australier, der bei dem offenbar rechtsextrem motivierten Angriff auf zwei Moscheen 50 Menschen getötet hatte, war bereits am Wochenende einem Richter vorgeführt worden. Der Australier will sich selbst verteidigen. Er habe angegeben, dass er keinen Anwalt wolle, sagte sein Pflichtverteidiger Richard Peters. Spekulationen, wonach der 28-Jährige Rechtsextreme nicht zurechnungsfähig sein könnte, wies er zurück: Der Australier habe auf ihn "rational" gewirkt und nicht wie jemand, der an einer mentalen Krankheit leide. "Er schien zu verstehen, was los ist", sagte Peters.

18-Jährige in Untersuchungshaft

Unterdessen bleibt einem Medienbericht zufolge ein 18-Jähriger im Zusammenhang mit dem Attentat in Untersuchungshaft. Laut dem "New Zealand Herald" werde ihm vorgeworfen, den Livestream der Angriffe im Internet geteilt sowie ein Foto einer der attackierten Moscheen mit der Botschaft "Ziel erfasst" zusammen mit andere "Aufrufen zu extremer Gewalt" ins Netz gestellt zu haben.

Diskussion über Schutz für Moscheen

Nach dem Angriff in Neuseeland wird auch in Deutschland über den Schutz von Moscheen diskutiert. Auf die Frage, ob Moscheen in der Bundesrepublik künftig ähnlich geschützt werden müssten wie Synagogen, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer der "Bild"-Zeitung , dass auch religiöse Einrichtungen Ziele von Terroristen sein könnten. "Wenn es Anhaltspunkte für Gefahren gibt, wird der Schutz verstärkt.“ Ein "islamfeindliches Klima" gebe es in Deutschland aber nicht. Islamfeindlichen Straftaten und Angriffen auf Moscheen müsse der Rechtsstaat mit aller Härte entgegentreten.