Der Start der Sojus MS-10 in Baikonur. Wenig später musste die Besatzung nach einem Antriebsproblem notlanden. Bildrechte: dpa

Nach dem Fehlstart ihrer Sojus-Rakete sollen die Raumfahrer Alexej Owtschinin und Nick Hague im kommenden Frühjahr zu einem zweiten Anlauf ins All starten. "Die Jungs werden auf alle Fälle fliegen", teilte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, am Freitag via Twitter mit.

Notlandung nach Antriebspanne

Owtschinin und Hague werden am Sternenstädtchen von Roskosmos-Chef Rogosin empfangen. Bildrechte: IMAGO Roskosmos-Kosmonaut Owtschinin und Nasa-Astronaut Hague wurden am Donnerstag kurz nach dem Start ihrer Sojus-Rakete am Weltraumbahnhof Baikonur wegen einer Antriebspanne zur Notlandung gezwungen. Die beiden landeten in ihrer MS-10-Kapsel unverletzt in der kasachischen Steppe unweit der Stadt Dscheskasgan. Am Freitag kehrten die Raumfahrer dann ins Sternenstädtchen bei Moskau zurück, wo sie von Roskosmos-Chef Rogosin mit Blumen empfangen wurden.

Trümmerteil in Steppe gefunden