Das am Wochenende vor der Küste Norwegens havarierte Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" ist wegen eines zu niedrigen Öldrucks in Seenot geraten. Wie die norwegische Seefahrtbehörde am Mittwoch mitteilte, war der Druck zwar innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen, aber doch relativ niedrig, als das Schiff durch ein gefährliches Seegebiet fuhr. Es könne vorläufig festgestellt werden, dass dies die direkte Ursache der Motorprobleme des Schiffs gewesen sei, erklärte Behördendirektor Lars Alvestad auf einer Pressekonferenz in Haugesund.

Motorenabschaltung nach Alarm

Laut Alvestad spielten auch die schwierigen Verhältnisse auf dem Wasser sehr wahrscheinlich eine Rolle. Die im Sturm aufgewühlte See habe die Tanks wohl so stark bewegt, dass die Schmierölpumpen ihre Versorgung versagt hätten. Das habe einen Alarm wegen niedrigen Öldrucks ausgelöst, was kurz darauf zur automatischen Abschaltung der Motoren geführt habe.

500 Menschen per Helikopter geborgen

Gefährliche Lage: Die "Viking Sky" treibt nach dem Ausfall dreier Motoren auf die Küste zu. Bildrechte: dpa Die "Viking Sky" war am Samstag mit 1.373 Menschen an Bord im Küstengebiet Hustadvika in Seenot geraten. Zu den Reisenden zählten überwiegend Briten und Amerikaner, aber auch zwei Frauen mit deutschem Pass. Fast 500 Menschen wurden per Hubschrauber an Land gebracht. Nachdem drei der vier Motoren wieder liefen, erreichte das Schiff am Sonntagnachmittag mit den anderen Passagieren und der Besatzung den Hafen der Kleinstadt Molde. Am Mittwoch fuhr die "Viking Sky" von Molde in eine Werft nach Kristiansund, wo mehrere Schäden des Schiffes ausgebessert werden sollten.

Debatte um Fahrt im Sturm